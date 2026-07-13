Jedan od najjezivijih zločina u istoriji američke savezne države Ilinois dogodio se 1987. godine, kada je na brutalan način ubijena četvoročlana porodica Dardin. I pored višedecenijske istrage, brojnih provera i nekoliko potencijalnih osumnjičenih, slučaj ni danas nije rasvetljen.

Tragedija je otkrivena 18. novembra 1987. godine nakon što se Rasel Kit Dardin (29) nije pojavio na poslu. Zabrinuti saradnici obavestili su policiju, koja je u porodičnoj prikolici u blizini mesta Ina pronašla stravičan prizor. U krevetu su ležala tela Kitove supruge Elejn (30), njihovog trogodišnjeg sina Pitera i tek rođene devojčice.

Istragom je utvrđeno da je trudna Elejn pre smrti pretrpela brutalno nasilje koje je izazvalo prevremeni porođaj. Novorođena beba takođe nije preživela napad. Na mestu zločina pronađena je i bejzbol palica za koju se veruje da je korišćena u ubistvima.

U prvi mah istražitelji su sumnjali da je Kit odgovoran za smrt porodice, jer nije bio pronađen u kući. Međutim, dan kasnije njegovo telo otkriveno je na obližnjem polju. Bio je ubijen iz vatrenog oružja, a istraga je pokazala da je i sam bio žrtva brutalnog zločina. Njegov automobil pronađen je parkiran ispred policijske stanice u gradu Benton.

Zbog svireposti ubistava i činjenice da nije pronađen jasan motiv, među stanovnicima ovog dela Ilinoisa zavladao je strah. Pojedini su verovali da iza svega stoji serijski ubica ili organizovana grupa, dok su kružile i glasine o ritualnim ubistvima. Policija je vremenom odbacila teorije o pljački, seksualnom zločinu, drogi, kockarskim dugovima i porodičnim sukobima.

Godinama kasnije odgovornost za zločin pokušao je da preuzme serijski ubica Tomi Lin Sels, koji je tvrdio da je upravo on pobio porodicu Dardin. Ipak, istražitelji nikada nisu uspeli da potvrde njegove navode, a mnogi članovi porodice i policajci sumnjali su u istinitost njegovog priznanja, jer je bio poznat po lažnim ispovestima.

I danas, gotovo 40 godina kasnije, ubistvo porodice Dardin ostaje jedna od najvećih nerešenih misterija američke kriminalistike.

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