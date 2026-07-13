Subotičanin Zoltan G. (52) ubio je sa dva hica svoju bivšu nevenčanu suprugu Editu Š. (45), a zatim presudio sebi u njenoj kući u Subotici. Ubistvo i samoubistvo policiji su prijavile komšije koje su čule pucnjavu u kući u Palminoj ulici.

Prema tadašnjim informacijama, nesrećna žena bila je u kući sa maloletnom ćerkom, majkom i bakom kada im je na vrata zakucao Zoltan.

„Bio je besan i posle kraće rasprave ispalio je dva hica u ženu, koja je odmah pala na kućni prag. Zatim je pištolj okrenuo i pucao sebi u grudi. Kada je čula da se njena majka raspravlja sa nekim čovekom, maloletna ćerka je pobegla iz kuće. Pre toga je molila očuha da ubije nju, a ne majku, ali ubica se na njene molbe nije osvrtao. Odgurnuo ju je i hladnokrvno pucao Editi u srce“, ispričao je tada izvor blizak slučaju.

Kada je policija iz Subotice, na poziv komšija, stigla na lice mesta, zatekla je dva beživotna tela ispred praga kuće. Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt.

Žrtva i ubica živeli su oko sedam godina u vanbračnoj zajednici. Edita je prethodne godine rešila da okonča tu vezu i sa sinom i ćerkom se odselila kod majke. Sve je bilo mirno do prethodne nedelje, kada je Editin sin otišao u Nemačku, što je Zoltanu, kako se tada navodilo, izgleda bio signal da po svaku cenu pokuša da obnovi vezu.

Nakon što joj je poslao više poruka tražeći da mu se vrati, Zoltan je nasilno ušao u kuću i pištoljem „rešio problem“.

Komšije su isticale da ubica ranije nije bio prek i nasilan, ali da je poslednjih godinu dana počeo da pije, što je, kako su pretpostavljali, verovatno bilo presudno za raspad njihove vanbračne zajednice.

„Ne znam šta ga je navelo da je ubije. Ona ga je ostavila i više nije obraćala pažnju na njega. Živela je u kući sa svojom ćerkom, majkom i bakom. Šta reći o njoj, već da je bila jedna divna žena“, ispričala je jedna od komšinica.

Kako se tada saznalo, kada je Edita Š. videla da njen bivši muž ima pištolj, pokušala je da zatvori vrata. Međutim, on ju je odgurnuo i upucao sa dva hica. Prema tadašnjim navodima, preko njenog praga nije ni prešao, već je odmah pucao sebi u grudi.

Komšije su čuvale ćerku ubijene žene dok policija nije odnela tela. Inspektori subotičke policije trebalo je narednih dana da razgovaraju sa porodicom žrtve, ali i sa porodicom ubice, kako bi pokušali da utvrde šta ga je navelo da ubije bivšu suprugu.

Zločin se dogodio 2013. godine.

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