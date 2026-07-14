Dva zemljotresa, jačine 5,0 i 4,0 stepeni po Rihterovoj skali, pogodila su danas Meksiko, saopštio je Evropsko-mediteranski sizmološki centar (EMSC).

Epicentar jačeg zemljotresa bio je na dubini od 80 kilometara, na jugu zemlje, nedaleko od pacifičke obale. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Prema navodima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio intenzivno, a ponegde su se tresli stolovi u kućama.

Koliko su jaki ovi zemljotresi?

Jačina zemljotresa meri se magnitudom, a svaki porast za jedan stepen znači višestruko veću oslobođenu energiju. Zbog toga razlika između zemljotresa magnitude 5 i 6 nije mala, već veoma značajna.

Generalno, zemljotresi se dele ovako:

Ispod 2,5 – uglavnom se ne osećaju i registruju ih samo instrumenti.

– uglavnom se ne osećaju i registruju ih samo instrumenti. Od 2,5 do 5,4 – mogu da se osete, ali najčešće ne izazivaju ozbiljniju štetu.

– mogu da se osete, ali najčešće ne izazivaju ozbiljniju štetu. Od 5,5 do 6,0 – mogu da oštete slabije građene objekte i izazovu manju do umerenu materijalnu štetu.

– mogu da oštete slabije građene objekte i izazovu manju do umerenu materijalnu štetu. Od 6,1 do 6,9 – smatraju se jakim zemljotresima koji mogu da izazovu ozbiljna oštećenja u naseljenim područjima.

– smatraju se jakim zemljotresima koji mogu da izazovu ozbiljna oštećenja u naseljenim područjima. Od 7,0 do 7,9 – veoma su razorni i mogu da prouzrokuju velika razaranja na širokom području.

– veoma su razorni i mogu da prouzrokuju velika razaranja na širokom području. 8,0 i više – spadaju među najjače zemljotrese, sa katastrofalnim posledicama i velikim brojem srušenih objekata.

U slučaju dva zemljotresa koja su pogodila Meksiko, oba su bila dovoljno jaka da ih stanovništvo jasno oseti. Ukoliko je prvi potres bio iznad magnitude 6, mogao je da izazove ozbiljnija oštećenja u blizini epicentra, dok zemljotres magnitude oko 5 uglavnom izaziva manju štetu, ali i dalje može biti opasan, posebno u starijim i lošije građenim objektima.