Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji da su druženja koja se organizuju širom Srbije izuzetno važna jer građani imaju priliku da kažu šta ih ući i šta su im je neophodno.
- Promenila se atmosfera i to više nije Srbija od pre godinu dana. U Nišu nismo ni sastanak stranački mogli da održimo prošle godine. Pun sam dobrih utisaka i iz Šumadije, gde je bilo fantastično. Gledamo da budemo u svim krajevima Srbije. To su pre druženja, a ne mitinzi. U Šumadiji svi zahtevi su za lokalne puteve, potom građani žele da ambulante budu pristupačne, pre svega za starije populacije. Na primer u Nišu je bilo zahteva za kanalizacionu mrežu. To su ogromne, nasleđene stvari. Nisu imali vodovod, a treba da gradimo i puteve, da rastu plate i penzije, da ulažemo u vojsku, kulturu, sportske objekte. Sve je na dnevnom redu. Budžet je sve veći i snažniji smo. U narednom periodu, pored izgradnje auto puteva i saobraćajnice, moraćemo da ulažemo i u lokalne i regionalne puteve. Ta druženja u Srbiji su dobra, građani kažu svoje probleme, očekivanja, a sa druge strane lekovito je i za političare, da čuju glas naroda. Ima mnogo pritužbe na sudske sporove. Ljudi traže pravdu. Čudni su procesi, odluke. Očekuju da pravosuđe bude pravednije - rekao Vučević.
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