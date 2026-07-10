Hrkanje, prevrtanje po krevetu, različite navike pred spavanje, večita rasprava oko temperature u sobi i sukob između "ranoranioca" i "noćnih ptica" – sve su to razlozi zbog kojih se sve više parova odlučuje da ne spava u istom krevetu. Iako je nekada zajednička spavaća soba važila za simbol bliskosti, danas mnogi smatraju da kvalitetan san ima veći značaj za očuvanje veze.

Zahvaljujući društvenim mrežama, trend odvojenog spavanja postao je sve vidljiviji. Brojni parovi otvoreno govore o tome da imaju odvojene krevete ili čak zasebne spavaće sobe, tvrdeći da im je upravo to pomoglo da poboljšaju odnos.

Da li je razdvojeni san znak udaljavanja partnera ili može doprineti kvalitetnijem braku? O tome govori psiholog Anastasija Bistrova.

Da li partneri moraju da spavaju zajedno?

Prema rečima psihologa, odgovor je – ne.

Sve više istraživanja pokazuje da je za partnerski odnos mnogo važnije da oba partnera imaju kvalitetan i dovoljno dug san nego da po svaku cenu dele isti krevet.

Drugim rečima, nije presudno da li partneri spavaju zajedno ili odvojeno, već da odluku donesu zajednički i u skladu sa sopstvenim potrebama.

Šta najviše utiče na kvalitet sna?

Stručnjaci izdvajaju nekoliko faktora koji imaju najveći uticaj na kvalitet odmora.

Temperatura u sobi

Idealna temperatura za spavanje kreće se između 18 i 21 stepen. Međutim, partneri često imaju potpuno različite navike – dok jedni vole hladniju prostoriju i tanak pokrivač, drugi ne mogu da zaspe bez toplog jorgana.

Ako se oko toga ne postigne dogovor, noć može biti ispunjena buđenjem, traženjem pokrivača ili osećajem nelagodnosti.

Potpuni mrak

Čak i kratkotrajno izlaganje svetlosti tokom noći može poremetiti lučenje melatonina, hormona koji reguliše san.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da prostorija bude što tamnija, jer i najmanji izvori svetlosti mogu izazvati mikrobuđenja i učiniti san plićim.

Tišina

Tokom sna mozak prolazi kroz različite faze – od laganog sna do dubokog sna i REM faze.

Iznenadni zvukovi ili pokreti mogu prekinuti ovaj prirodni ciklus, zbog čega organizam luči hormone stresa poput adrenalina i kortizola. To može dovesti do češeg buđenja i osećaja umora narednog dana.

Različiti ritmovi spavanja

Dok jedni najlakše funkcionišu rano ujutru, drugi su najproduktivniji kasno uveče.

Kada "ranoranilac" i "noćna ptica" dele isti prostor, njihove navike mogu postati izvor svakodnevnih nesuglasica. Upravo zato stručnjaci smatraju da je važno pronaći model koji odgovara obema stranama, bez osećaja krivice ili pritiska.

Da li odvojeno spavanje može da ojača vezu?

Prema mišljenju psihologa, razdvojeni san sam po sebi ne ugrožava brak.

Naprotiv, ako partneri imaju kvalitetnu komunikaciju, zajedničke vrednosti, bliskost i međusobno poštovanje, spavanje u različitim sobama može čak doprineti boljem odnosu.

Kada su ljudi naspavani, imaju više energije, strpljenja i lakše rešavaju svakodnevne nesuglasice. Manje je iritacije zbog hrkanja, noćnog okretanja ili različitih navika, pa zajedničko vreme postaje kvalitetnije.

Bliskost se ne meri zajedničkim krevetom

Psiholozi ističu da zajedničko spavanje nije jedino merilo bliskosti.

Mnogo važnije je da partneri neguju otvorenu komunikaciju, međusobno razumevanje i zajednički provode kvalitetno vreme. Ako im odvojene spavaće sobe omogućavaju bolji odmor i manje konflikata, takav izbor ne mora biti znak udaljavanja, već način da sačuvaju kvalitet veze.

Na kraju, uspešan odnos ne zavisi od toga da li partneri svake noći dele isti krevet, već od toga koliko poštuju potrebe jedno drugog i pronalaze rešenja koja odgovaraju oboma.