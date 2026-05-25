OŠ "Branko Radičević" u Boru pronađene su dve ručne bombe, zbog čega je hitno evakuisano oko 500 učenika iz tri škole koje se nalaze u okviru istog školskog centra.

Radmila Petković, v.d. direktora škole je tim povodom redakciji Zamedia dostavila saopštenje u kojem navodi:

- Povodom uočavanja sumnjivog predmeta u blizini Osnovne škole "Branko Radičević" u Boru, škola je odmah obavestila nadležne službe i postupila u skladu sa bezbednosnim procedurama.

Učenici i zaposleni su, iz predostrožnosti, bezbedno evakuisani. Evakuacija je protekla mirno, organizovano i bez panike.

Ova mera je preduzeta preventivno, kako bi se otklonio svaki rizik dok nadležne službe ne obave proveru.

Molimo roditelje i građane da ne šire neproverene informacije i da prate isključivo zvanična obaveštenja.

Radmila Petkovićv.d. direktora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Boru

Kako nam je rekla, pretpostavlja da su bombe zaostale iz 1999. godine kada su tokom bombardovanja u protorijama škole boravili pripadnici Vojske Srbije. Osim bombi, u školi su pronađena i sanitetska nosila.

Prema prvim informacijama, Policijska uprava Bor prijavila je da su eksplozivne naprave pronađene u školi u Ulici Moše Pijade broj 31, nakon čega su Kontradiverzione jedinice odmah reagovale.

Dolaskom na mesto događaja u podne ustanovljeno je da su dve ručne bombe pronađene u prostorijama arhive škole.

Nadležne službe obavljaju dalju istragu i preduzimaju sve mere kako bi utvrdile okolnosti pod kojima su eksplozivne naprave dospele u školu.

Prema nezvaničnim informacijama, domar škole je je prilikom čišćenja podruma naišao na predmete za koje se sumnja da su eksplozivne naprave, obavestio direktorku školu, nakon čega su ulenici i nastavnici evakuisani.

Očekuje se da iz Beograda uskoro stignu nadležne antidiverzione ekipe koje će bombe ukloniti.

BONUS VIDEO: