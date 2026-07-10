- Jednom ćemo biti deo EU, kada, ja nikoga neću da obmanjujem. Sačekaćemo još nekoliko dana za Klaster 3, ja mislim da šanse nisu velike, mi se nadamo. Da li smo uradili sve, da jesmo. Ukoliko ne otvorimo to će pokazati da proces nije zasnovan na zaslugama. Ko su ljudi koji mrze Srbiju uvek i u svemu? Ko su ljudi koji idu i traže - nemojte da im otvarate klastere? Mislim da su građani mogli da otkriju ko se kako odnosi prema svojoj zemlji. Ja imam ogromno poverenje u Fon der Lajen i Koštu. Ima mnogo više onih koji su prijateljski naklonjeni. Ključni uslov su sankcije Rusiji i Belorusiji - zaključio je predsednik.

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