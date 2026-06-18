Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, SBPOK i Odelјenja za posebne akcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom u Nišu i Žandarmerijom, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. M. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvolјena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Akcija je izvedena munjevito i sa pripadnicima policije u punoj opremi koji su u jednom trenutku polomili i vrata kako bi uleteli u objekat u kom se nalazio osumnjičeni.

Podsećamo, policija je prethodno na području Niša zaplenila u prtlјažniku automobila marke "daevu" ukupno 67 funkcionalno ispravnih ručnih bombi, dva ručna raketna bacača i dve automatske puške, koje je, kako se sumnja, D. M. namenio za dalјu prodaju na crnom tržištu.

D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

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