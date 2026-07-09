Igra dece u brčanskom naselju Čađavac mogla je da se završi tragično pošto su ispod mostića uz lokalni put mališani pronašli plastičnu kesu u kojoj su se nalazile tri ručne bombe M75.

Deca su tokom igre primetila kesu, a iz radoznalosti su je otvorila. Kada su shvatila da se u njoj nalazi eksplozivno sredstvo, odmah su je ostavila, udaljila se i obavestila roditelje, nakon čega su pozvane nadležne službe.

Majka devojčice koja je učestvovala u pronalasku ispričala je da su deca ispod mostića prvo ugledala običnu plastičnu kesu. U njoj se nalazila plastična kutija s narandžastim poklopcem, koja im je privukla pažnju jer je bila neuobičajeno teška.

- Deca su iz radoznalosti otvorila kesu i videla plastičnu kutiju s narandžastim poklopcem. Bila je veoma teška, a kroz otvor sa strane moglo se videti da se unutra nalazi bomba. Odmah su je ostavili i pobegli i sve su prijavili nama - kazala je majka.

Na teren je potom izašla ekipa nadležnih službi koja je utvrdila da se radi o tri ručne bombe M75.

Koordinator za deminiranje u Odeljenju za javnu bezbednost Brčko distrikta BiH Danijel Đurić potvrdio je da je Operativno-komunikacioni centar prijavu građana primio u poslepodnevnim časovima.

- Na teren je izašla ekipa koja je utvrdila da se radi o tri ručne bombe M75. Bombe su izuzete i uskladištene do njihovog konačnog uništenja, koje se obavlja na poligonu kada se prikupi određena količina neeksplodiranih ubojnih sredstava - rekao je Đurić.

Srećom, niko nije povređen, a bombe su uklonjene bez posledica. Ipak, nadležne je posebno zabrinula činjenica da su eksplozivne naprave ostavljene na mestu dostupnom građanima, u blizini puta kojim prolaze i deca.

Prema rečima Đurića, bombe su bile uredno složene u kutiju i oblepljene papirnom lepljivom trakom, što ukazuje na mogućnost da ih je neko svesno ostavio na toj lokaciji.

Majka devojčice takođe je izrazila sumnju da bombe nisu dugo bile na tom mestu, navodeći da su kutija i traka bile čiste i bez vidljivih tragova dužeg izlaganja vremenskim uslovima.

Zasad nije poznato ko je ostavio bombe niti kada su donesene na ovu lokaciju.

Alo/Nezavisne

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