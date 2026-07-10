"Rusija ostaje otvorena za postizanje svojih ciljeva kroz mirne političke i diplomatske pregovore, predsednik (Rusije Vladimir) Putin ostaje otvoren. Ali u okolnostima gde je to nemoguće, zbog nedostatka spremnosti kijevskog režima, nastavljamo specijalnu vojnu operaciju", rekao je Peskov.

Peskov je istakao da je Moskva i dalje otvorena za pregovore, ali da nije moguće nastaviti ih jer u Kijevu ne postoji volja za to, prenosi agencija RIA Novosti.

On je ocenio da su ukrajinski napadi na Nuklearnu elektranu Zaporožje izuzetno opasni.

"Što se tiče potrebe za diskusijom povodom NE Zaporožje, na nivou rukovodstva Međunarodne agencije za atomsku energiju, ona je nedvosmislena, jer terorističke aktivnosti Kijeva na taj kritično važan objekat eskaliraju i izuzetno su opasne", rekao je Peskov.

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