Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je nalaz Komisije lekara veštaka iz kombinovanog sudsko-medicinskog i balističkog veštačenja Instituta za sudsku medicinu "Milovan Milovanović", prema kojem je u Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu na Senjaku pucala jedna osoba iz jednog oružja.

Prema mišljenju veštaka, Nešović je zadobio 14 ustrelnih rana, a povrede su nastale od najmanje 10, a najviše 14 projektila ispaljenih iz ručnog vatrenog oružja.

Veštaci su naveli da je za sedam ispaljenih projektila nesporno utvrđeno da potiču iz istog oružja, što, kako se navodi u nalazu, direktno ukazuje da je tokom napada gotovo sigurno korišćeno samo jedno oružje.

– U ovom trenutku ne postoji nijedan materijalni dokaz koji bi ukazao da je kritičnom prilikom korišćeno još neko oružje – navedeno je u mišljenju Komisije.

Stručnjaci su utvrdili i da nijedna rana na telu Nešovića nema karakteristike povreda nastalih pucanjem iz neposrednog prislona ili apsolutne blizine, odnosno da, prema nalazu, nije bio "overavan".

Sve povrede na telu i rukama nastale su, kako se navodi, u veoma kratkom vremenskom periodu, jedna za drugom, zbog čega nije moguće sa sigurnošću utvrditi tačan redosled nastanka rana.

Veštaci smatraju da grupisanost pogodaka i prostor na mestu događaja ukazuju da je pucano sa relativno male udaljenosti, najverovatnije sa nekoliko metara.

Prema nalazu, povrede su mogle nastati dok su se žrtva i izvršilac nalazili u nekom od naspramnih položaja, licem u lice, verovatno u sedećem ili sličnom položaju.

Nakon zadobijanja prvih povreda u predelu prednje strane trupa, Nešović je, kako se navodi u veštačenju, povio telo i krenuo da pada unapred i moguće udesno, dok osoba koja je pucala nije značajno menjala položaj.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopšteno je da je mišljenje veštaka objavljeno zbog velikog interesovanja javnosti, ali i zbog brojnih netačnih informacija koje su se prethodno pojavljivale na društvenim mrežama i u pojedinim medijima.

Kombinovano veštačenje naređeno je kako bi se utvrdila uzročno-posledična veza između radnji osumnjičenih i smrti Aleksandra Nešovića.

Komisiju veštaka činili su specijalisti sudske medicine, specijalista sudske patologije i balističar-trasolog.