Danka V, supruga Saše Vukovića zvanog Boske, osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića, puštena je iz Okružnog zatvora u kućni pritvor sa nanogicom.

Krivično vanpretresno veće je uvažavanjem žalbe branioca okrivljene Danke V, preinačilo rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu i pritvor joj zamenio merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Ovo je drugostepeno rešenje na koje ne postoji pravo žalbe. Ona je u pritvoru bila zbog uznemirenja javnosti, a s obzirom na to da okolnosti kojima se sud rukovodio prilikom određivanja pritvora nisu više takvog intenziteta da bi opravdale trajanje pritvora kao najteže mere, sud joj je zamenio pritvor kućnim pritvorom.

Ona se naredbom o proširenju istrage tereti da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pomaganju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Istragom za ubistvo Nešovića je obuhvaćeno 11 osoba, dok se kao neposredni izvršilac tereti Saša Vuković Boske.