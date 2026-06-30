Saši Vukoviću, koji se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je na Senjaku ubio Aleksandra Nešovića Baju, preminula je majka u Brčkom.

Ovu informaciju je za naš portal ekskluzivno potvrdio njegov branilac, poznati beogradski advokat Ivan Simić.

Vuković je tragičnu vest o smrti majke primio u pritvorskoj jedinici, gde se nalazi od trenutka hapšenja zbog teškog krivičnog dela za koje se tereti.

U izjavi za Telegraf.rs, advokat Ivan Simić potvrdio je ove navode i objasnio zbog čega zakonska procedura i zahtev za prisustvo sahrani u ovom slučaju nisu pokrenuti.

"Tačno je da je mom klijentu preminula majka u Brčkom i on je tu vest primio u pritvoru. Ipak, zahtev sudu da mu se odobri prisustvo sahrani nismo podnosili, jer to ni sam moj klijent nije tražio. Saša je apsolutno svestan situacije u kojoj se nalazi i činjenice da mu, s obzirom na težinu dela i okolnosti, niko ne bi ni dozvolio napuštanje pritvora radi odlaska u Brčko", izjavio je Simić za naš portal.

Podsetimo, Saša Vuković je pod istragom zbog sumnje da je izvršio ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u elitnom beogradskom naselju Senjak.

Zbog pravnih propisa, bezbednosnih procena i činjenice da se mesto sahrane nalazi u drugoj državi (Bosna i Hercegovina), prisustvo osumnjičenog na poslednjem ispraćaju majke bilo je pravno i logistički neizvodljivo.

Vuković ostaje u pritvoru, gde se istraga protiv njega nastavlja pred nadležnim tužilaštvom.



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