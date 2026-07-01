Na jednoj od zajedničkih fotografija sa veselja "uhvaćen" je Saša Vuković - Boske, bivši policajac, koji je priznao da je 12. maja u restoranu "27" pucao i ubio Aleksandra Nešovića Baju, pripadnika novobeogradskog klana Dejana Stojanovića Keke. On se grli sa Nemanjom Đuranom, bivšim načelnikom Uprave kriminalističke policije MUP, koji je šest dana posle zločina na Senjaku bio na informativnom razgovoru, navodno, jer nije prijavio da se nakon ubistva i nestanka Nešovića čuo sa Bosketom. I na kraju, za stolom je i žrtva sa Senjaka - Nešović, piše 24sedam.

Na društvenim mrežama, kao komentar ove slike, korisnici se pitaju: A gde je Ninoslav Cmolić? To je, takođe, bivši načelnik Uprave kriminalističke policije koji je septembra prošle godine oteran u penziju i to posle nekoliko, u najmanju ruku, sumnjivih postupanja u okviru rada u MUP-u.

Vuković je trenutno u pritvoru. Na saslušanju u Višem tužilaštvu opisao je svoju verziju događaja u restoranu. Priznao je da je pucao u Nešovića jer je duže vreme strahovao od njega. Objasnio da je sa njim imao zajedničke poslove, ali da mu je Nešović kasnije sve češće i žešće pretio.

Đuran je tokom istrage o ovom zločinu privođen na saslušanje. U kontradiktornoj izjavi, kako su naveli mediji, priznao je da je sa Vukovićem bio u prijateljskim odnosima. Naveo je i da je bio u restoranu "Steak and Wine" na Autokomandi 5. novembra prošle godine, kada je na Miloša Nilovića, zvanog Runjo, pucao Saša Vuković Boske. Zbog ove pucnjave, ali i njenog prikrivanja, tek je nedavno pokrenuta tužilačka istraga.

A Cmolića nigde nema. Posle penzinisanja kao da su mu oprošteni svi grehovi, a kao četvrti "moćni" član ove grupe još nije bio na informativnom razgovoru u policiji. Ili mi to još ne znamo.