A. Đ. (18) teško je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u utorak oko 19.25 sati u Tuzli, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

U nezgodi su učestvovali putnički automobil "folksvagen kedi", kojim je upravljao E. D. (33) iz Tuzle, elekti rični trotinet marke "segway" kojim je upravljala A. Đ, takođe iz Tuzle.

Na električnom trotinetu se, osim A. Đ. nalazio i trinaestogodišnji dečak.

Nakon nesreće oboje povređenih prevezeni su na Odeljenje ortopedije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, gde su lekari kod trinaestogodišnjaka konstatovali lakše telesne povrede, dok je devojka zadobila teške telesne povrede. Nakon ukazane medicinske pomoći oboje su pušteni na kućno lečenje.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Zapad i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, koji nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.

Ovo je još jedna u nizu saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju električni trotineti.

Alo/Dnevni avaz

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