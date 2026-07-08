Saobraćajna nesreća na Goliji, u kojoj je poginuo Dušan V. (15) iz Novog Pazara, dogodila se, kako se sumnja, jer vozač bio alkoholisanom stanju.

Naime, kako ističu iz Uprave saobraćajne policije, do saobraćajne nesreće u kojoj je došlo do pogibije mladića došlo je zbog neprilagođene brzine i upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, kada je vozač izgubio kontrolu nad automobilom, sleteo sa kolovoza i udario u objekat pored puta.

Zbog saobraćajne nesreće su privedene dve osobe.

Poginuli dečak je, podsetimo, pre samo nekoliko dana završio osnovnu školu.

Automobil je, nakon sletanja sa kolovoza, udario u banderu i prevrnuo se, a tinejdžer je ispao iz vozila tokom prevrtanja i zadobio teške povrede. Uprkos naporima lekara, podlegao povredama.

Automobil je bio na putu ka Goliji, gde se ovih dana održava tradicionalni sabor koji svake godine okuplja veliki broj posetilaca iz Novog Pazara i drugih krajeva.

Prema navodima, grupa mladih krenula je ka ovoj planini kako bi probudila kampere i prisustvovala manifestaciji, ali se putovanje završilo tragično.

U vozilu su bile još tri osobe, jedna je zadobila teške telesne povrede, dok su dve lakše povređene i ukazana im je medicinska pomoć. Njihovo zdravstveno stanje za sada nije zvanično saopšteno.

Vest o smrti petnaestogodišnjeg Dušana duboko je potresla njegove školske drugove, nastavnike, prijatelje i brojne građane Novog Pazara. Od dečaka, čiji je život tragično prekinut, mnogi se opraštaju na društvenim mrežama emotivnim porukama i izrazima saučešća njegovoj porodici.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće biće utvrđene istragom.

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