Letnje vrućine donose rizik od požara na otvorenom, a na Instagram stranici MUP Srbije još jednom apeluju na građane da budu odgovorni, jer je potreban samo jedan trenutak nepažnje da vatra izmakne kontroli!

- Jedan trenutak nepažnje. Toliko je potrebno da vatra izmakne kontroli. Za nekoliko minuta mogu biti ugroženi ljudski životi, uništeni domovi i nestati delovi prirode stvarani decenijama - navodi se u objavi na zvaničnoj Instagram stranici MUP Srbije.

- Ne palite travu, nisko rastinje i biljne ostatke i ne koristite otvoreni plamen tamo gde može izazvati požar. Ako primetite požar, odmah pozovite 193. Sprečiti požar znači sačuvati živote - podsećaju iz MUP.

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