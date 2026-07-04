Teška saobraćajna nesreća dogodila se juče na deonici puta Boljevac - Selište, kod Bora kada su se sudarili sanitetsko vozilo i cisterna.

Naime, kako Informer saznaje, u sanitetskom vozilu nalazila su se četiri pacijenta koji su se vraćali iz Niša sa terapije.

Sanitet je stao iza cisterne i čekao da prođe. Nije bilo preticanja. U jednom trenutku naišla je druga cisterna i udarila u sanitetsko vozilo majdanpečke bolnice, u kojem su se nalazili pacijenti. Na sreću, oni su prošli bez težih telesnih povreda. Nakon opservacije i detaljne dijagnostike, budući da su ugruvani od siline udarca, pušteni su na kućni oporavak. Vozač saniteta D. M. zadobio je povredu ruke - kaže izvor blizak Informeru.

Saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen.