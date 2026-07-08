Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sastanak u 10 časova

Kako je najavljeno, sastanak će biti održan u četvrtak, 9. jula, u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Posle razgovora saopštenje za javnost

Nakon sastanka javnosti će biti prosleđeno zvanično saopštenje o razgovoru predsednika Srbije i ruskog ambasadora.