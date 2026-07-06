Šesnaest ljudi, uključujući četvoro dece, izjavilo je da se suočilo sa "najvećim strahom u svom životu" dok su visili u vazduhu.

Na kameri je zabeležen trenutak kada su porodice ostale zarobljene nakon što su se gondole iznad reke Volge sudarile u užasavajućem lančanom sudaru u vazduhu.

Jezivi snimak prikazuje kabine kako se njišu visoko iznad zemlje dok se ceo potporni stub tresao pod njihovom težinom. Šesnaest ljudi, uključujući četvoro dece, izjavilo je da se suočilo sa "najvećim strahom u svom životu" dok su visili u vazduhu.

Putnici visili sa gondole sat vremena

Gondole su se kretale preko reke Volge u Rusiji kada je sistem žičare neočekivano zakazao. Dve kabine su već bile ostale zaglavljene na trasi kada je treća gondola skliznula ka njima, a ubrzo nakon toga i četvrta.

Dramatičan snimak prikazuje kako stružu nosači kabina jedni o druge na gornjoj sajli, što je izazvalo strah da bi jedna od kabina mogla da se sruši na zemlju.

Prestrašeni putnici bili su zarobljeni na visini više od sat vremena pre nego što su spaseni. Na snimcima se vidi kako se putnici drže za konopce dok ih spasilačke ekipe spuštaju na bezbedno.

Vitalna ruta i zvanična istraga

Žičara se proteže voko 3,2 km preko reke, povezujući veliki grad Nižnji Novgorod sa gradom Bor. Obilne kiše i jak vetar pogodili su stanicu gondole i primorali sistem na iznenadno gašenje, saopštili su zvaničnici. Ruske vlasti su odmah pokrenule istragu o ovom incidentu.

Ova žičara nije samo popularna turistička atrakcija, već i vitalna saobraćajna veza za ljude koji svakodnevno putuju na posao. Sistem je pušten u rad 2012. godine, a njegova najviša tačka iznosi oko 95 metara.

Spaseni putnici su se zahvalili spasilačkim ekipama i priznali da su pretrpeli ogroman stres. Međutim, lokalni novinar Mark Grigorijev je smirivao situaciju:

- Ovo nije nikakva katastrofa. Žičara radi od 2012. godine i ranije je bilo različitih prekida u radu. Najvažnije je da su svi spaseni.

(The Sun)