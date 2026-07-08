Da li je tanka crta između odgovornosti i neodgovornosti? Između transparentnosti i netransparentnosti? I gde se zapravo nalazi ta crta? Ko stoji iza nje?

CRTA se godinama predstavlja kao nezavisna organizacija civilnog društva čija je misija praćenje izbora, jačanje demokratije i unapređenje transparentnosti institucija. Međutim, kada se pogledaju njene aktivnosti, izvori finansiranja i javni nastupi, otvaraju se pitanja koja prevazilaze ulogu klasične nevladine organizacije.

Da li je reč isključivo o organizaciji civilnog društva ili o akteru koji ima i značajan politički uticaj?

Od praćenja izbora, preko analiza rada Narodne skupštine, do javnih kampanja i međunarodnih obraćanja, CRTA je tokom godina postala jedan od najvidljivijih učesnika političkog života u Srbiji. Kritičari smatraju da ona više nije samo posmatrač političkih procesa, već da ih aktivno tumači, oblikuje i utiče na javni narativ.

Posebnu pažnju izaziva pitanje finansiranja.

Prema javno dostupnim podacima, među donatorima CRTE tokom godina nalazile su se međunarodne organizacije, fondacije i programi poput USAID-a, Fondacije braće Rokfeler, Fondacije za otvoreno društvo, OEBS-a, pojedinih nemačkih fondacija, kao i stranih ambasada.

To otvara pitanje koje se često postavlja u javnosti: može li organizacija koja značajan deo sredstava dobija iz inostranstva da bude potpuno nezavisna kada učestvuje u politički osetljivim temama u Srbiji?

Nakon tragedije u Novom Sadu i početka blokada, aktivnosti CRTE postale su još vidljivije. Otvaranje kancelarije u Briselu, intenzivnija komunikacija sa međunarodnim institucijama, javni nastupi povodom afere „zvučni top" i obraćanja stranim organizacijama dodatno su pojačali raspravu o ulozi ove organizacije.

Za jedne je to legitimna aktivnost organizacije civilnog društva. Za druge, pokazatelj da je deo šire mreže međunarodnog političkog uticaja.

U tom kontekstu postavlja se pitanje da li je priča o CRTI zapravo priča o mnogo široj mreži finansiranja, medijskog uticaja, aktivizma i međunarodnih veza, u kojoj ova organizacija predstavlja samo jednog od aktera.

U nastavku analiziramo druge organizacije, njihove međusobne veze, izvore finansiranja i mrežu kontakata kako bismo prikazali širu sliku i različite tvrdnje koje se pojavljuju u javnosti.