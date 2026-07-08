Stanovnici mostarskog naselja Grabovica od jutros su bez struje zbog krađe elektroopreme.

Kako je saopšteno iz MUP-a HNK, policijska stanica Sever dobila je prijavu da je sa male trafostanice na dalekovodu u mestu Grabovica ukradena neutvrđena količina i vrsta elektroopreme. Počinioci nisu poznati policiji, a materijalna šteta još nije procenjena.

Hercegovački mediji prenose da upravo zbog toga od jutros nema električne energije u ovom naselju. Policija je završila uviđaj i preduzima dalje mere radi otkrivanja počinilaca.



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