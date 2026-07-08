Granična policija na Aerodromu Podgorica uhapsila je državljanina Turske C.Y. (30), kojeg potražuje Interpol te države.

Njega su na aerodromu kontrolisali službenici Regionalnog centra granične policije "Centar", stanice granične policije Aerodrom Podgorica.

"Proverom putem NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da je za ovim licem na snazi međunarodna poternica koju je 12. avgusta 2025. godine raspisao NCB Interpol Ankara, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio krivično delo trgovina ili snabdevanje narkoticima ili stimulativnim supstancama", saopštila je Uprava policije.

Uhapšeni turski državljanin je sproveden Višem sudu u Podgorici u zakonom propisanom roku, radi određivanja ekstradicionog pritvora, prenose Vijesti.

U toku je dalja komunikacija između crnogorskog i turskog Interpola u vezi sa sprovođenjem postupka izručenja.

BONUS VIDEO: