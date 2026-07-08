Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu priveli su N. Ž. (29) iz Niške Banje, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i D. A. (28) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

- Policija je pretresom stana koji N. Ž. koristi pronašla 12 paketića sa oko 140 grama materije za koju se sumnja da je kokain i vagicu za precizno merenje. Policajci su, prethodno, zatekli N. Ž. koji je, kako se sumnja, D. A. prodao paketić sa manjom količinom iste materije, a koja je kod D. A. i pronađena — saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

N. Ž., za kojim je bila raspisana poternica zbog izdržavanja kazne zatvora, sproveden je u Kazneno-popravni zavod u Nišu.

Protiv osumnjičenih za posedovanje i prodaju droge, po nalogu višeg javnog tužioca u Nišu, biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

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