Petnaestogodišnji Dušan V. iz Novog Pazara poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu prema Goliji.

Prema prvim informacijama, automobil u kojem su se nalazile četiri osobe sleteo je sa puta, udario u banderu, a potom se prevrnuo.

Dušan je, prema nezvaničnim saznanjima, ispao iz vozila i zadobio teške povrede. Lekari su pokušali da mu pomognu, ali je tinejdžer, koji je pre samo nekoliko dana završio osmi razred osnovne škole, preminuo.

U nesreći su povređene još tri osobe. Jedna je zadobila teže telesne povrede, dok su dve osobe prošle sa povredama za koje im je ukazana medicinska pomoć.

Tragedija se dogodila na putu ka Goliji, gde se ovih dana održava tradicionalni sabor koji okuplja veliki broj posetilaca iz Novog Pazara i okolnih mesta.

Prema nezvaničnim informacijama, grupa mladih krenula je na Goliju kako bi prisustvovala događaju i obišla kampere, ali se putovanje završilo tragično. Istraga će utvrditi sve okolnosti nesreće.

(Sandžak Danas)