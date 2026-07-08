Turistkinja i aktivistkinja Alisa Čapman (Alice Chapman) podelila je neprijatno iskustvo koje je doživela tokom boravka u Bosni i Hercegovini.

Prema njenim objavama na Instagramu, Čapman je tokom autostopiranja u okolini Mostara doživela uznemirujuću situaciju kada ju je, kako tvrdi, muškarac koji joj je ponudio prevoz neprimereno dodirivao.

Na snimcima koje je objavila moglo se videti kako joj nepoznati muškarac nudi prevoz, nakon čega je, prema njenim rečima, pokušao da pređe granicu dopuštenog. Čapman je navela da mu je jasno rekla da to ne sme da radi, nakon čega je uspela da napusti vozilo.

Istakla je da joj nije bilo lako da ovo objavi jer je prikazan njen ranjivi trenutak.

„Iskreno, više me bilo strah da ga objavim na internetu nego samog napada. Kada je video tako brzo uklonjen, imala sam osećaj kao da mi je oduzet deo dostojanstva“, kazala je Čapman.

Objasnila je da je snimak podelila kako bi ukazala na problem mizoginije i nasilja nad ženama.

„Imala sam čvrst dokaz onoga što se dogodilo, što je retkost u ovakvim situacijama. Želela sam da ljudi shvate da je nasilje muškaraca nad ženama stvarno“, poručila je.

Čapman je dodala da ne negira rizike autostopiranja, ali smatra da se ovde ne radi samo o tome, nego o ponašanju pojedinaca koji smatraju da imaju pravo na tuđa tela.

„Ja sam žrtva i ništa nije objavljeno bez mog pristanka. Želela sam da podignem svest o pravima žena i ohrabrim druge žene da nastave da žive svoje avanture“, navela je Čapman.