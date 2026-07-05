U saopštenju Policijske uprave Subotica navodi se da su i Subotičanin koji je izazvao saobraćajnu nesreću, a i vozač drugog automobila, zadobili lakše povrede.

Isključeni vozač je, upravljajući "pasatom'' u stanju potpune alkoholisanosti sa 2,55 promila alkohola u organizmu i pod dejstvom narkotika, u blizini centra grada izazvao saobraćajnu nezgodu.

Kako se navodi, isključenom vozaču se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do istrežnjenja i protiv njega će biti podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.