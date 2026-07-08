Diplomirani kriminalista Dean G. (43) nepravosnažno je osuđen u Zagrebu na četiri godine i četiri meseca zatvora zbog silovanja i omogućavanja konzumiranja droge.

Reč je o bivšem suvlasniku zaštitarske firme i nekadašnjem kandidatu konzervativnih stranaka. U kaznu će mu, ako postane pravosnažna, biti uračunato i više od pola godine koje je već proveo u pritvoru. Sud mu je odredio obavezno lečenje od alkohola i droge do tri godine, oduzeo mu tri kožna remena za vezivanje zglobova i naložio da plati preko 7800 evra sudskih troškova.

Optužbe datiraju iz aprila 2022. godine, kada je u apartmanu jednog hotela u Zagrebu žrtva u tridesetim godinama provela oko dan i po, trpeći nasilje, prisilu na konzumiranje kokaina i silovanje. Uspela je da pobegne iz sobe tokom noći.

Dean G. negira krivicu, tvrdeći da je sve bilo dobrovoljno. Tokom suđenja prikazan je i snimak njihovog odnosa, napravljen bez znanja žrtve. Prema dostupnim informacijama, on je zaposlen u jednoj od svojih firmi, prima platu od oko 3000 evra i poseduje nekretnine u Zagrebu i na području Knina i Međimurja. Protiv njega se vodi još postupaka.

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