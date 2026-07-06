U tuzlanskom naselju Slatina 1. jula došlo je do fizičkog sukoba više osoba, u kojem je pet učesnika povređeno, dok je policiji predat i pištolj koji se dovodi u vezu sa događajem.

Policiji je oko 17:50 sati prijavljeno da se u Ulici Kraljice Katarine više osoba međusobno tuče, te da jedna od njih ima pištolj. Na teren su upućene patrole Policijske stanice Centar, koje su potvrdile navode iz prijave i na mestu događaja zatekle šest osoba, tri iz Tuzle i tri iz Brčkog.

Jedna osoba iz Tuzle uhapšena je zbog narušavanja javnog reda i mira, jer je, prema navodima policije, fizički napadala dve osobe i nije postupila po naredbama policijskih službenika. Protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak.

U sukobu je povređeno pet osoba. Medicinska pomoć ukazana im je u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Kod jedne osobe konstatovane su teške telesne povrede na Odeljenju ortopedije, nakon čega je puštena na kućno lečenje. Ostali učesnici zadobili su lakše povrede ili se lekari nisu izjasnili o stepenu povreda.

Policija je na mestu događaja pronašla i pištolj, koji je, prema navodima iz prijave, bio povezan sa jednim od učesnika sukoba. Oružje je predato policijskim službenicima.

O slučaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Istražioci Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla obavili su uviđaj i nastavljaju rad na rasvetljavanju svih okolnosti događaja.

Nakon dokumentovanja predmeta, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biće dostavljen odgovarajući izveštaj zbog sumnje na krivično delo teška telesna povreda, dok policija nastavlja postupati i u delu koji se odnosi na prekršaje učesnika događaja, prenosi "RTV Slon".

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