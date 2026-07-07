Veliki požar izbio je sinoć u centru sela Vraćevšnica kod Gornjeg Milanovca, zahvativši stambeni objekat sa četiri stana i dva poslovna prostora. U vatrenoj stihiji teško su oštećena dva stana, dok je jedna porodica morala da bude evakuisana.

Nakon dojave o požaru, na teren su upućene sve raspoložive vatrogasne ekipe iz Gornjeg Milanovca sa četiri vozila, a u pomoć su pristigla i dva tima iz Čačka.

– Uz veliki trud i napor vatrogasaca, požar je lokalizovan i sprečeno je njegovo širenje na ostatak objekta – potvrđeno je iz Opštinskog štaba za vanredne situacije Gornjeg Milanovca, za Rinu.

U požaru nije bilo povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta. U objektu se nalaze četiri stana u privatnom vlasništvu, od kojih je samo jedan stalno nastanjen, dok se preostala tri koriste povremeno.

U jedinom stalno nastanjenom stanu žive majka i ćerka, koje su zbog velikih oštećenja evakuisane i privremeno smeštene u obližnji ugostiteljski objekat.

Najveći problem nakon gašenja požara predstavlja urušena krovna konstrukcija, zbog čega će Opštinski štab za vanredne situacije hitno organizovati sastanak sa stanarima kako bi se pronašlo rešenje za sanaciju objekta i pomoć ugroženim porodicama.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a nadležne inspekcijske službe obavljaju uviđaj i utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.