Državljanin Srbije uhapšen je u italijanskom gradu Vićenci zbog sumnje da je uz pretnju nožem opljačkao vlasnika jednog bara, a potom pokušao da sakrije ukradeni novac u dvorištu svoje kuće.

Prema pisanju italijanskih medija, razbojništvo se dogodilo 5. jula oko 14.15 časova. Policija je odmah po prijavi stigla na lice mesta, gde je zatekla vidno uznemirenog vlasnika lokala. Uz pomoć njegove ćerke, policajci su brzo rekonstruisali događaj i dobili detaljan opis napadača, za kojeg se ispostavilo da je bio redovan gost bara za koga se ispostavilo da je bio redovan gost lokala - piše ilgiornaledivicenza.

Ključnu ulogu u identifikaciji imao je video-nadzor, zahvaljujući kojem je utvrđen identitet osumnjičenog i pravac njegovog bekstva. Već deset minuta nakon prijave policijske patrole su ga pronašle i uhapsile.

Kod njega je pronađen kuhinjski nož koji odgovara opisu oružja kojim je, prema tvrdnjama žrtve, pretio tokom pljačke.

Tokom saslušanja osumnjičeni je tvrdio da se rešio ukradenog novca i da on nikada neće biti pronađen. Međutim, policija je pretresom njegove kuće pronašla više noževa, električni šoker i bokser, dok je daljom istragom otkriven i veći deo plena.

U dvorištu kuće pronađena je staklena posuda zakopana ispod betonskog bloka, u kojoj je bilo sakriveno 4.950 evra u novčanicama od po 50 evra.

Vlasnik bara ispričao je istražiteljima da mu je napadač, uz pretnju nožem, oteo novac iz kase i zapretio da će ga ubiti ukoliko pozove policiju.

Na osnovu prikupljenih dokaza, srpski državljanin uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško razbojništvo i predat je nadležnim pravosudnim organima u Italiji.