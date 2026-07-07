Tražite toplo tirkizno more, sitan pesak i plažu na kojoj nećete sat vremena tražiti mesto za peškir. Cele godine maštate o tih deset dana odmora, a kada dođe vreme da rezervišete letovanje, kreće potraga za destinacijom koja za uloženi novac nudi najviše.

Ako još niste odlučili gde ćete ovog leta, možda je vreme da pogledate ka zapadnoj obali Grčke. Tamo se nalazi Monoliti, jedna od najimpresivnijih plaža u zemlji, za koju mnogi tvrde da je najduža peščana plaža u Evropskoj uniji. Prostire se između 22 i 25 kilometara, od mesta Mitikas do Kastrosikije, u oblasti Preveza, na obali Jonskog mora.

Ono što prvo osvaja jeste prizor. Zlatni, mekani pesak, more koje menja nijanse od svetloplave do tirkizne i gusta borova šuma koja se proteže uz samu obalu. Umesto užarenog betona, ovde vas čeka prirodan hlad, miris borova i osećaj kao da ste zalutali na neku egzotičnu destinaciju.

Plaža na kojoj nema gužve, čak ni usred sezone

Za razliku od mnogih poznatih grčkih letovališta, na Monolitiju gotovo da nikada nemate osećaj da je previše ljudi. Razlog je jednostavan - plaža je toliko dugačka da svako može da pronađe svoj kutak.

Ako volite mir, dovoljno je da se udaljite nekoliko minuta od organizovanih delova i uživaćete u potpunoj tišini. S druge strane, oni koji ne žele da se odreknu komfora mogu da izaberu delove sa ležaljkama, beach barovima, restoranima i sportovima na vodi.

Proglašena jednom od najbezbednijih plaža u Evropi

Monoliti je 2020. godine dospeo na listu najbezbednijih plaža u Evropi. Razlog nisu samo ogromna prostranstva, već i čisto more, dobra organizacija i lak pristup zdravstvenim ustanovama i aerodromu.

More je kristalno čisto, a zbog kvaliteta vode plaža godinama važi za jednu od najlepših na ovom delu Jonske obale. Pojedini delovi imaju i Plavu zastavu, priznanje koje se dodeljuje plažama sa izuzetno čistom vodom i visokim ekološkim standardima.

Nije samo plaža - ovde vas čeka i istorija

Ako vam posle celodnevnog kupanja dosadi ležanje na pesku, u blizini se nalazi antički Nikopolis, grad koji je osnovao rimski car Oktavijan Avgust posle čuvene pomorske bitke kod Akcijuma. Ostaci antičkog grada danas su jedna od najvećih istorijskih atrakcija ovog dela Grčke.

Idealna za porodice, ali i one koji beže od gužve

Monoliti je odličan izbor za porodice sa decom, parove, ali i sve koji žele da pobegnu od prenatrpanih plaža po kojima jedva možete da prođete.

Ovde možete satima da šetate uz more, da uživate u zalasku sunca ili jednostavno sednete u hlad borova i slušate talase. Upravo zato mnogi koji su jednom došli kažu da se na ovu plažu vraćaju svakog leta.

Ako ovog leta želite da zamenite gužvu mirom, a beton peskom koji podseća na puder, Monoliti bi mogao da bude jedno od najlepših iznenađenja koje Grčka nudi.