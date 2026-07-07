Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da nisu tačni navodi jednog portala da je predmet protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina M. prosleđen Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kako ističu iz VJT, protiv Veselina M. i dalje se sprovode dokazne radnje pred Višim javnim tužilaštvom zbog sumnje da je izvršio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

Reč je o postupku koji se vodi u okviru istrage zbog teškog ubistva A. N, počinjenog 12. maja 2026. godine u restoranu na Senjaku.

Iz Tužilaštva upozoravaju da objavljivanje netačnih informacija, kojima se javnost dovodi u zabludu, kao i objavljivanje zapisnika o saslušanju okrivljenih i svedoka zarad senzacionalističkog izveštavanja, može ugroziti istragu.

VJT je uputilo apel medijima da izveštavaju profesionalno i da pre objavljivanja informacija proveravaju njihove navode kod nadležnog javnog tužilaštva.