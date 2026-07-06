U krugu fabrike „Energozelena“ u Inđiji danas je izbio veliki požar, koji je izazvao gust crni dim.



Dim se proširio izvan industrijske zone, a prema snimcima sa društvenih mreža, mogao se videti i sa znatne udaljenosti.

Nebo je izgledalo kao da je počeo smak sveta.

Prema prvim informacijama, vatrogasno-spasilačke ekipe upućene su na lice mesta i rade na lokalizaciji požara.

Za sada nema zvaničnih podataka o uzroku izbijanja požara, kao ni o eventualno povređenima. Nadležne službe se još nisu oglasile o mogućem riziku po stanovništvo ili životnu sredinu.

(Inmedija.rs)