Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je presudu kojom je Ž.A. iz Doboja osuđen na osam i po godina zatvora zbog obljube nad maloletnom pastorkom i predmet je vratio na novo suđenje Okružnom sudu u Doboju.

U prvostepenom postupku Ž.A. je oglašen krivim za obljubu sa detetom mlađim od 15 godina, te za polnu zloupotrebu deteta starijeg od 15 godina.

Presuda je ukinuta nakon što je sudsko veće uvažilo žalbu advokata Zorana Tanasića iz Modriče, branioca optuženog Ž.A.

”Prvostepena presuda je ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, na koje je branilac žalbom osnovano ukazao. U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti navede povrede”, navodi se u rešenju suda.

Nezvanično se saznaje, da je tokom prvostepenog postupka načinjen propust jer sud nije upozorio oštećenu da, po Zakonu o krivičnom postupku RS, nije dužna da svedoči i da je mogla odbiti svedočenje, kao i zbog drugih procesnih razloga.

Vrhovni sud zbog toga nije ni ulazio u ocenu dokaza i krivice optuženog, već je predmet vratio na novo suđenje kako bi se otklonile uočene povrede krivičnog postupka i donela pravilna i zakonita odluka.

(Atvbl)