Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu tokom vikenda su, u okviru pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, otkrili čak 52 vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola ili droge.

Policija je evidentirala 50 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola, kao i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Među najtežim prekršajima izdvajaju se slučajevi četrdesetsedmogodišnjeg vozača „renoa“, kojem je izmereno čak 3,35 promila alkohola u organizmu. Zbog nasilničke vožnje biće procesuirani i tridesettrogodišnji vozač „pežoa“ sa 2,70 promila, četrdesetdevetogodišnji vozač „fijata“ sa 2,44 promila, kao i šezdesettrogodišnji vozač „opela“ sa 2,31 promil alkohola.

Iz saobraćaja su isključeni i tridesetogodišnji vozač „mercedesa“, koji je vozio pod dejstvom kokaina, kao i četrdesettrogodišnji vozač „fijata“, kod kojeg su testiranjem utvrđeni kanabis i amfetamin.

Posebnu pažnju izazvao je slučaj šesnaestogodišnjeg vozača „audija“, koji je upravljao automobilom bez vozačke dozvole i sa isteklom registracionom nalepnicom. On je prethodno pokušao da izbegne policijsku kontrolu, ne zaustavivši se na znak saobraćajne patrole.

Svim navedenim vozačima određeno je zadržavanje, nakon čega su sprovedeni pred Prekršajni sud u Kragujevcu.

Policijska uprava u Kragujevcu još jednom je apelovala na sve učesnike u saobraćaju, posebno na mlade vozače, da poštuju saobraćajne propise i ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola ili droga, kako bi sačuvali svoj život i živote drugih učesnika u saobraćaju.