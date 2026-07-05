U prvih pet dana jula u Grčkoj je uhapšeno 20 osoba zbog izazivanja požara iz nehata, što predstavlja više od deset odsto hapšenja zbog izazivanja požara, od ukupnog broja takvih hapšenja od početka godine, saopštila je grčka vatrogasna služba.

Istovremeno sa hapšenjima izrečeno je 20 administrativnih novčanih kazni, u ukupnom iznosu od 55.005 evra, prenosi Katimerini.

Vatrogasna služba je saopštila da je od početka godine izvršeno ukupno 164 hapšenja zbog izazivanja požara.

Hapšenja se odnose na požare nastale tokom rada sa otvorenim plamenom, upotrebom alata koji proizvode varnice, poljoprivrednih mašina, paljenjem vegetacije i ostataka useva, kao i na druge nemarne radnje koje su izvršene uz kršenje važećih propise i u uslovima povećanog rizika od izbijanja i širenja požara.

U saopštenju se navodi da su istraženi uzroci izbijanja požara na Halkidikiju, u Farkadoni, Trikali, Atalanti, Solunu, Gumenisi, Greveni, Kilkisu i Oreokastru, gde su istražne službe odmah pristupile identifikaciji počinilaca i sprovele hitnu proceduru, nakon čega su počinioci uhapšeni.