Grčke vlasti angažovale su pojačane vatrogasne snage u gašenju šumskog požara koji je danas izbio u blizini mesta Inoi, u opštini Mandra-Idilija, na zapadu Atike, dok je stanovnicima upućen apel da budu u pripravnosti zbog mogućnosti da će biti potrebna evakuacija.

Požar je izbio nešto pre 15.30 časova u poljoprivredno-šumskom području Sfake, a proširio se na borovu šumu u blizini stambenih objekata, saopštila je grčka Vatrogasna služba, prenosi Katimerini.

Vatrogasna služba je saopštila da su pojačane snage vatrogasaca na terenu, i da trenutno u gašenju požara učestvuje 155 vatrogasaca sa 39 vatrogasna vozila, dok 16 aviona i šest helikoptera gasi požar iz vazduha.

Podršku vatrogascima pružaju cisterne i građevinske mašine iz Regiona Atika i opštine Mandra-Edilija, kao i građevinske mašine za raščišćavanje površina, dok je na teren upućen i specijalizovani tim vatrogasne službe sa dronovima za nadzor požara.

Sistem za hitno obaveštavanje 112 uputio je u 16.22 časa poruku stanovnicima pozivajući ih da ostanu u pripravnosti i postupaju po uputstvima nadležnih službi. Zbog požara obustavljen je saobraćaj na više deonica starog puta Atina-Teba, uključujući pravce ka Elefsini, Viliji i Tebi.

Saobraćaj se otežano odvija na pokrajinskom putu Oinois Porto Germeno, u saobraćajnoj traci prema Viliji, kao i na na pokrajinskom putu Alepohori-Psata, u pravcu prema Viliji. Operativni centar Civilne zaštite tokom cele akcije prati razvoj požara uz pomoć snimaka sa dronova opremljenih optičkim i termovizijskim kamerama. Na lice mesta upućen je i istražni tim za suzbijanje podmetanja požara u zapadnoj Atici, koji ispituje uzrok izbijanja vatre.