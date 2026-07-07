Pevač Andrija Bajić preminuo je danas, 7. jula, u 88. godini posle kratke bolesti na VMA.

On je poslednjih 15 godina proveo u ljubavnom odnosu sa pevačicom Malom Canom, a haos između njegovih ćerki i pevčaice je ekalirao baš kada je on hospitalizovan.



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Nakon drame u bolnici i tuče ćerke Andrije Bajića i Male Cane, oglasila se njihova kuma: "Bolestan je..."

Naime, juče je u njegovoj bolničkoj sobi izbio haos između njegove ćerke i Male Cane - zbog imovine koju pevač poseduje.



Kome je ostavio kuću u Beogradu?

Iako su Andrija i Mala Cana nedavno tvrdili da su njegove ćerke prihvatile njihovu ljubav, pevačica sada kaže drugačije.

- Mi smo lagali da je sve u redu, ali nije. Sada u bolnici nije prvi put da me je njegova ćerka napala i skočila na mene da me bije. Istina je da sam ja Andriji rekla da prepiše njima porodičnu kuću u Beogradu. Nas dvoje smo napravili ugovor o izdržavanju kako bismo se i on i ja obezbedili - otkrila je za "Blic".

- Mi smo pobegli od njih u Devojački bunar, zato smo se i sklonili iz Beograda zbog njih. Sada, kada je Andrija završio u bolnici, ja sam kao žena imala prava da uđem u posete, a one su govorile lekarima da sam ja lažna žena, da nisam svesna šta me čeka. Pričale su kako sam falsifikovala venčani list i pretile da će da obore ugovor o izdržavanju - rekala je Cana.

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