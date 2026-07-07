Sudija za prethodni postupak Opštinskog suda u Gračanici odredio je jednomesečni pritvor Amiru Hadžiću (32) iz Doboj Istoka, zbog sumnje da je počinio produženo krivično delo psihičko nasilje, u sticaju sa krivičnim delima uhođenje i ugrožavanje sigurnosti.

Prema navodima Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Hadžić je početkom jula 2026. godine, koristeći svoj nalog na jednoj društvenoj mreži, tokom javnog video-prenosa dostupnog velikom broju korisnika, iznosio uvrede, psovke i ponižavajuće komentare na račun tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i članova njegove porodice.

Kako se sumnja, motiv za takvo ponašanje bio je to što je pomenuti tužilac ranije postupao u predmetu u kojem je Hadžić pravosnažno osuđen za krivično delo poreske utaje.

Pored toga, Hadžić je osumnjičen da je duže vreme preko svog profila na društvenoj mreži objavljivao veliki broj fotografija i video-snimaka koji su se odnosili na jednu oštećenu osobu, pri čemu je, kako navodi tužilaštvo, upornim ponašanjem pokušavao da uspostavi neželjeni kontakt, zastraši žrtvu i izvrši psihički pritisak, izazivajući kod nje osećaj uznemirenosti, teskobe i straha za ličnu bezbednost i privatnost.

Tužilaštvo sumnja i da je ranije, takođe tokom javnog video-prenosa na društvenim mrežama, uputio ozbiljne pretnje prema još dve osobe, zbog čega su se one osećale ugroženo i strahovale za svoj život i bezbednost.

Istragu vodi Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona u saradnji sa istražiteljima Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Nakon pretresa porodične kuće, Hadžić je 3. jula uhapšen, a potom predat u nadležnost tužilaštva.

Nakon saslušanja, tužilac je doneo naredbu o sprovođenju istrage, a zbog činjenice da je jedan od oštećenih tužilac Kantonalnog tužilaštva, predmet će biti prosleđen Federalnom tužilaštvu Federacije BiH radi određivanja drugog nadležnog tužilaštva.

Amir Hadžić je javnosti poznat kao jutjuber.

Avaz