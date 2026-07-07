Petnaestogodišnji Dušan V. iz Novog Pazara izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu ka Goliji.

Kako prenosi Sandžak Danas, dečak je pre samo nekoliko dana završio osmi razred osnovne škole.

Prema dosadašnjim informacijama, do nesreće je došlo kada je automobil, u kojem su se nalazile četiri osobe, iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa kolovoza, udario u banderu, a potom se prevrnuo.

Prema nezvaničnim saznanjima, Dušan je tokom prevrtanja ispao iz vozila i zadobio teške povrede. Uprkos naporima lekara, preminuo je od zadobijenih povreda.

Mladi su se uputili ka Goliji kako bi prisustvovali tradicionalnoj manifestaciji „Sa Golije kolo se vije“, koja svake godine okuplja veliki broj posetilaca iz Srbije i regiona. Planirali su da provedu dan u prirodi i prisustvuju saboru, ali se putovanje završilo na najtragičniji način.

U automobilu su bile još tri osobe. Jedna je zadobila teške telesne povrede, dok su dve lakše povređene i ukazana im je medicinska pomoć. Njihovo zdravstveno stanje za sada nije zvanično saopšteno.

Vest o smrti petnaestogodišnjeg Dušana potresla je Novi Pazar. Od njega se na društvenim mrežama opraštaju školski drugovi, nastavnici, prijatelji i brojni građani, upućujući porodici reči saučešća.

Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti ove teške saobraćajne nesreće biće utvrđene istragom.

Zbog tragedije otkazana je i tradicionalna manifestacija „Sa Golije kolo se vije“.

– Program je trebalo da počne u 12 časova, ali je neposredno pre početka stigla vest da je tinejdžer koji je krenuo na sabor poginuo na putu. Zbog toga je doneta odluka da se manifestacija otkaže – naveo je izvor upoznat sa slučajem.