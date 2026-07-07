Viši sud izrekao je prvostepenu presudu u postupku za ubistvo Zorana Uskokovića (22), poznatog kao Skole mlađi. Petorica optuženih osuđena su na ukupno 77 godina zatvora zbog učešća u zločinu, dok je sud ocenio da nije reč o organizovanoj kriminalnoj grupi, već o grupi.

Nikola Živanović, kojeg je tužilaštvo označilo kao naručioca ubistva, osuđen je na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora. Pored toga, izrečena mu je i novčana kazna od 200.000 dinara zbog nedozvoljenog držanja oružja. Ukoliko ne plati kaznu, ona će biti zamenjena zatvorom, pri čemu jedan dan zatvora odgovara iznosu od 1.000 dinara, ali najduže do šest meseci.

Miloš Krstić, označen kao neposredni izvršilac ubistva, takođe je osuđen na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora.

Aleksa Dimitrov dobio je jedinstvenu kaznu od 13 godina zatvora, dok je Vladimir Babić osuđen na 12 godina zatvora.

Aleksandar Nikolić, kojem je suđeno u odsustvu jer je u bekstvu, osuđen je na jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora.

Sud je Živanoviću izrekao i meru oduzimanja pištolja marke „Glock“ sa uklonjenim serijskim brojem i 17 komada municije, koji su pronađeni tokom pretresa njegovog stana.

Svim okrivljenima naloženo je da u roku od 15 dana plate paušalne troškove postupka u iznosu od 30.000 dinara, dok će odluka o ostalim troškovima biti doneta naknadno.

Živanoviću, Krstiću i Dimitrovu produžen je pritvor. Vladimiru Babiću ukinut je kućni pritvor i jemstvo od 200.000 evra, nakon čega mu je određen pritvor i za njim je raspisana poternica.

I odbrani i tužilaštvu odobren je rok od 30 dana za podnošenje žalbe na presudu.

Zoran Uskoković, sin Zorana Uskokovića Skoleta, ubijen je 29. januara 2021. godine u Borskoj ulici na Kanarevom brdu. Njegovo telo pronađeno je narednog jutra iza jednog marketa, nakon što je, prema optužnici, likvidiran u sačekuši. Suđenje u ovom predmetu počelo je u septembru prošle godine.

Telegraf.rs