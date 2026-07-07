Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu grčkog ministarstva za klimatske krize i civilnu zaštitu apelovalo je na građane da pokažu odgovornost i povećan oprez i da izbegavaju bilo kakve radnje koje mogu da izazovu požar, prenosi grčki javni servis ERT.

Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu objavio je da postoji visok rizik od požara u oblastima Hios, Samos, Ikarija, Retimno, Iraklion i Lasiti.

Istovremeno, generalni sekretarijat civilne zaštite preporučuje građanima da budu posebno oprezni i izbegavaju aktivnosti na selu koje nenamerno mogu da izazovu požar kao što su paljenje suve trave i granja ili ostataka čišćenja, upotreba mašina koje izazivaju varnice poput kružnih testera, aparata za zavarivanje, upotreba roštilja na otvorenom i bacanje neugašenih cigareta.

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