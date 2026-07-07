Anđelka Bratić iz sela Dub kod Hadžića odlučila je 2006. godine da prvi put javno govori o zločinu koji je, kako je ispričala, preživela tokom rata u Bosni i Hercegovini. Posle godina ćutanja, ispričala je kroz kakvu je golgotu prošla i zbog čega je odlučila da svoju priču podeli sa javnošću.

- Ne mogu više da ćutim. Javnost mora da čuje naš bol i naše poniženje - rekla je tada Anđelka za Novosti.

„Ta rečenica me je održala u životu“

Kako je ispričala, njena porodica je u maju 1992. godine napustila porodičnu kuću u selu Dub nakon odlaska JNA iz kasarne u Pazariću, verujući da će u selu Ferhatlije biti bezbedniji.

Međutim, tvrdi da ni tamo nisu pronašli sigurnost.

Prema njenim rečima, muškarci srpske nacionalnosti odvođeni su u logore, dok su žene i deca ostali u kućnom pritvoru.

Govoreći o događajima od 8. septembra 1992. godine, Anđelka je ispričala da je grupa vojnika upala u kuću u kojoj su se nalazili njena deca, svekrva, svekar i maloletni dever.

Navela je da je potom preživela fizičko nasilje i silovanje.

- Kada su otišli, ušla sam u sobu i nemo gledala svekrvu i decu. Ona mi je prišla i samo rekla: „Moraš, Anđelka, da sve izdržiš, zbog dece.“ Ta reč me je održala u životu - ispričala je.

Godinama je čekala da progovori

Anđelka je navela da je slučaj prijavila policiji, ali da, kako tvrdi, njena prijava tada nije naišla na odgovarajuću reakciju.

Ispričala je da je posle svega dugo živela sa posledicama traume, ali da je nastavila da se bori zbog svoje porodice.

U oktobru 1992. godine uspela je, zajedno sa dvoje dece, da pobegne iz Ferhatlija preko Han Pijeska do teritorije pod kontrolom Vojske Republike Srpske.

Kako je navela, tek tada je okončana njena ratna agonija.

U vreme kada je dala ispovest, 2006. godine, živela je u Bratuncu sa porodicom, dok je njen suprug radio povremene poslove kako bi obezbedio sredstva za život i školovanje dece.

Prema dostupnim informacijama, Anđelka Bratić je 2005. godine, preko Udruženja logoraša u Bratuncu, podnela krivičnu prijavu protiv za sada nepoznatih osoba koje je smatrala odgovornim za zločin koji je prijavila.

Izvor: Novosti