Osnovni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu protiv L. C., kojeg Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini tereti da je iskoristio porodičnu tragediju i iz kuće u Loparama ukrao 4.750 konvertibilnih maraka dok su ukućani bili na sahrani člana porodice.

Prema navodima optužnice, krađa se dogodila 17. maja 2024. godine između 12 i 15 časova. Tužilaštvo tvrdi da je optuženi znao da porodica vlasnika kuće J. L. prisustvuje sahrani njegovog sina, nakon čega je ušao u otključanu kuću s namerom da protivpravno prisvoji novac.

Kako se navodi, iz fioke komode u dnevnoj sobi uzeo je kesu u kojoj se nalazilo 4.750 KM u gotovini.

Iako je novac vraćen oštećenoj porodici istog dana, tužilaštvo ističe da to ne utiče na postojanje sumnje da je krivično delo izvršeno.

L. C. se optužnicom tereti da je oduzeo tuđu pokretnu stvar s namerom da je protivpravno prisvoji, čime je, prema navodima tužilaštva, počinio krivično delo krađe iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

radiosarajevo.ba