Optužnica Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, podignuta protiv B. P. (25) iz Bačkog Petrovog Sela, zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, stupila je na pravnu snagu.

Okrivljenom B. P. se stavlja na teret da je neovlašćeno, radi prodaje, u svojoj kući u Bačkom Petrovom Selu, držao različite vrste doping sredstava koja sadrže supstance "Boldenone", "Stanozolol", "Clenbuterol", "Oxymetholone", "Modafinil" i "Letorozole".

Ove supstance nalaze se na listi zabranjenih doping sredstava.



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