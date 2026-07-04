Raspad sistema, međusobne optužbe, ostavke i otvorena priznanja da više nema ni vere ni zajedništva - tako bi se ukratko mogao opisati sadržaj novog snimka sa sastanka takozvanog Centra za logistiku blokadera u Novom Sadu, održanog u sredu.

Prema sadržaju snimka, atmosfera među blokaderima potpuno je eksplodirala. Umesto planiranja novih akcija, sastanak je obeležilo međusobno optuživanje, otvoreni sukobi i niz neopozivih ostavki ljudi koji su do juče važili za ključne koordinatore organizacije.

Čak četvoro koordinatora jedno za drugim saopštilo je da napušta svoju funkciju, ostavljajući organizaciju bez dela ljudi koji su do sada bili zaduženi za logistiku i koordinaciju aktivnosti.

Tokom burne rasprave pale su teške reči, a pojedini učesnici više nisu skrivali razočaranje ljudima s kojima su mesecima sarađivali.

- Ne želim da sarađujem s nekim ljudima ovde... - rekao je jedan od koordinatora, jasno stavljajući do znanja da su međuljudski odnosi ozbiljno narušeni.

Drugi učesnik sastanka poručio je da više ne želi da bude deo cele priče.

- Bitnije mi je moje mentalno zdravlje... Neću se vratiti - rekao je, obrazlažući svoju odluku da zauvek napusti organizaciju.

Možda i najteže priznanje izgovoreno je nekoliko trenutaka kasnije, kada je jedan od dosadašnjih organizatora otvoreno rekao:

- Ne verujem više u to što sam radio... Nema više smisla...

Ovakve izjave izazvale su muk među prisutnima i dodatno pokazale dubinu krize koja, prema sadržaju snimka, potresa novosadske blokadere. Umesto jedinstva, na sastanku su dominirali međusobno nepoverenje, razočaranje i otvoreni sukobi.

Sagovornici sa snimka kao razloge za odlazak navode pritisak, lošu atmosferu i narušene odnose unutar grupe, zbog čega su odlučili da stave tačku na svoj angažman.

Masovni odlazak ljudi koji su do sada imali ključne uloge predstavlja ozbiljan udarac za funkcionisanje takozvanog Centra za logistiku, a snimak otvara pitanje kako će organizacija nastaviti rad nakon odlaska dela rukovodstva.

Ako je suditi po atmosferi zabeleženoj na sastanku, blokadere u Novom Sadu potresaju ozbiljne unutrašnje podele, dok ostavke i međusobne optužbe ukazuju na duboku krizu iz koje će se, prema utisku sa snimka, teško oporaviti.

Pukla tikva! Anđelković žestoko udario na blokadere

Analitičar Dragomir Anđelković, dojučerašnji ideolog blokadera, počeo je da ozbiljno kritikuje njihovu „izbornu listu“, za koju je rekao da je mačka u džaku.

On je takođe rekao da kod studentskog pokreta ima mnogo centara i da se ne zna šta je tu usaglašeno, a šta nije.

- Ako mi neko kaže da imamo vlast koja će da vodi zemlju, ja želim da znam program - rekao je on, i dodao da je blokaderski program u zdravstvu i pravima radnika „idiotski“.