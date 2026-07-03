Čak četvoro koordinatora je jedno za drugim podnelo neopozive ostavke, potpuno ogolivši toksičnu atmosferu i besmisao svojih dosadašnjih akcija. Tokom sastanka pale su teške reči i priznanja koja jasno pokazuju da je među novosadskim blokaderima pukla tikva.

Odlazeći rukovodioci logistike su pred svima priznali da više ne mogu da izdrže, a njihove izjave najbolje opisuju kolaps iznutra: -Ne želim da sarađujem sa nekim ljudima ovde... – poručio je otvoreno jedan od koordinatora, ukazujući na duboku netrpeljivost i lične sukobe u vrhu pokreta.

- Bitnije mi je moje mentalno zdravlje... Neću se vratiti – istakao je drugi član, priznajući da je organizacija postala nepodnošljivo okruženje koje više niko ne želi da trpi.

- Ne verujem više u to što sam radio... Nema više smisla... – glasi najteže priznanje koje dokazuje da su i sami organizatori shvatili da su im akcije propale i da su uzalud maltretirali građane.

- Pritisak je veliki... – zaključili su razočarani koordinatori i definitivno napustili ovaj propali projekat.

Ovaj masovni egzodus i bežanija sa broda koji tone potvrđuju da je "Centar za logistiku" u Novom Sadu praktično prestao da postoji. Posle prekjučerašnjeg sastanka i sramnog povlačenja ključnih ljudi, jasno je da među novosadskim blokaderima vlada opšte rasulo i da nemaju više nikakvu podršku niti unutrašnju snagu.