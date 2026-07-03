Jedan bračni par iz Novog Sada doživeo je veliki šok nakon što ih je sa skrivenog broja pozvala osoba koja je, plačnim glasom, tvrdila da je njihova ćerka.

– Mama, doživela sam udes, na traumatologiji sam u Urgentnom centru – čulo se sa druge strane telefona.

Kako je na društvenim mrežama ispričala njihova ćerka Isidora, glas je zvučao gotovo identično njenom, zbog čega su roditelji u prvom trenutku poverovali da razgovaraju sa njom.

Srećom, njena majka je počela da postavlja dodatna pitanja i traži više informacija, nakon čega je osoba koja je pozvala odmah prekinula vezu.

"Razgovarajte sa roditeljima"

Isidora je upozorila da ovakve prevare postaju sve češće i da su posebno na meti stariji građani.

– Razgovarajte sa roditeljima, bakama, dekama i prijateljima. Recite im da u ovakvim situacijama ne daju lične podatke, ne donose ishitrene odluke i da odmah pozovu člana porodice za kojeg se tvrdi da je u nevolji – napisala je.

Dodala je da se nada da će njeno upozorenje pomoći da neko drugi ne postane sledeća žrtva.

Kako funkcioniše prevara?

Prevaranti najčešće pozivaju sa skrivenog broja kako bi prikrili identitet.

Tokom razgovora pokušavaju da oponašaju glas deteta ili koriste savremene tehnologije, uključujući i alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji, kako bi zvučali što uverljivije.

Cilj je da žrtvu dovedu u stanje panike i šoka, nakon čega traže hitnu uplatu novca za navodnu operaciju, lečenje ili druge izmišljene troškove.

Šta da uradite ako dobijete ovakav poziv?

Ukoliko dobijete ovakav telefonski poziv:

ostanite smireni i postavljajte pitanja na koja odgovor zna samo vaš član porodice,

odmah prekinite razgovor i pozovite osobu za koju se tvrdi da je u opasnosti,

ne dajte nikome lične podatke niti novac,

prijavite slučaj policiji.

Nadležni podsećaju da policija, lekari i zdravstvene ustanove nikada ne traže novac telefonom za hitne medicinske intervencije.

Ovakve prevare oslanjaju se na strah i paniku roditelja kako bi ih naveli da bez razmišljanja pošalju novac ili otkriju poverljive podatke. Pravovremena provera informacija može sprečiti ozbiljnu finansijsku štetu.

Poslednjih godina policija u više navrata upozorava na telefonske prevare u kojima se zloupotrebljavaju emocije članova porodice. Razvojem tehnologije i alata za imitaciju glasa ovakvi pokušaji postaju sve uverljiviji, zbog čega stručnjaci savetuju dodatni oprez.

Izvor: Fejsbuk grupa "Novosađanke", Kurir