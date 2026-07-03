Jedan bračni par iz Novog Sada doživeo je veliki šok nakon što ih je sa skrivenog broja pozvala osoba koja je, plačnim glasom, tvrdila da je njihova ćerka.

– Mama, doživela sam udes, na traumatologiji sam u Urgentnom centru – čulo se sa druge strane telefona.

Kako je na društvenim mrežama ispričala njihova ćerka Isidora, glas je zvučao gotovo identično njenom, zbog čega su roditelji u prvom trenutku poverovali da razgovaraju sa njom.

Srećom, njena majka je počela da postavlja dodatna pitanja i traži više informacija, nakon čega je osoba koja je pozvala odmah prekinula vezu.

"Razgovarajte sa roditeljima"

Isidora je upozorila da ovakve prevare postaju sve češće i da su posebno na meti stariji građani.

– Razgovarajte sa roditeljima, bakama, dekama i prijateljima. Recite im da u ovakvim situacijama ne daju lične podatke, ne donose ishitrene odluke i da odmah pozovu člana porodice za kojeg se tvrdi da je u nevolji – napisala je.

Dodala je da se nada da će njeno upozorenje pomoći da neko drugi ne postane sledeća žrtva.

Kako funkcioniše prevara?

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Prevaranti najčešće pozivaju sa skrivenog broja kako bi prikrili identitet.

Tokom razgovora pokušavaju da oponašaju glas deteta ili koriste savremene tehnologije, uključujući i alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji, kako bi zvučali što uverljivije.

Cilj je da žrtvu dovedu u stanje panike i šoka, nakon čega traže hitnu uplatu novca za navodnu operaciju, lečenje ili druge izmišljene troškove.

Šta da uradite ako dobijete ovakav poziv?

Ukoliko dobijete ovakav telefonski poziv:

  • ostanite smireni i postavljajte pitanja na koja odgovor zna samo vaš član porodice,
  • odmah prekinite razgovor i pozovite osobu za koju se tvrdi da je u opasnosti,
  • ne dajte nikome lične podatke niti novac,
  • prijavite slučaj policiji.

Nadležni podsećaju da policija, lekari i zdravstvene ustanove nikada ne traže novac telefonom za hitne medicinske intervencije.

Ovakve prevare oslanjaju se na strah i paniku roditelja kako bi ih naveli da bez razmišljanja pošalju novac ili otkriju poverljive podatke. Pravovremena provera informacija može sprečiti ozbiljnu finansijsku štetu.

Poslednjih godina policija u više navrata upozorava na telefonske prevare u kojima se zloupotrebljavaju emocije članova porodice. Razvojem tehnologije i alata za imitaciju glasa ovakvi pokušaji postaju sve uverljiviji, zbog čega stručnjaci savetuju dodatni oprez.

Izvor: Fejsbuk grupa "Novosađanke", Kurir