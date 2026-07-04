Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu protiv S. T. (30) iz Vršca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Pripadnici kriminalističke policije su tokom pregleda osumnjičenog, kao i pretresa stana u kojem boravi, pronašli veću količinu narkotika.

Tom prilikom zaplenjeno je oko 72 grama praha za koji se sumnja da je kokain, oko 460 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin, kao i oko 1,2 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

Po nalogu nadležnog tužilaštva protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava, dok policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.